Стала кращою версією себе: Світоліна оцінила свою форму після переможного старту на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна блискуче повернулась на корт. Здавалось, що українська тенісистка не робила жодної перерви для народження дитини, а постійно виступала у Турі.

Напередодні Ролан Гаррос-2023 Еліна Світоліна здобула свій перший трофей після декрету. Українка вдруге тріумфувала у французькому Страсбурзі, у фіналі обігравши принципову суперницю з Росії Анну Блінкову.

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Чудові емоції та трофей у руках надихнув Еліну на перемогу у першому колі в Парижі, коли Світоліна не помітила на корті 24-ту ракетку світу з Італії Мартіну Тревізан.

Світоліна: Мені здається, що я так само сильна, як і раніше

Після переможного старту на Ролан Гаррос Світоліна оцінила свою фізичну форму у перших турнірах після повернення на корт. Українська тенісистка зробила несподівану, але приємну для своїх фанатів заяву.

Зараз я почуваюся чудово. Мені здається, я в хорошій фізичній формі. Я багато працювала в залі з моєю командою, щоб бути дійсно добре підготовленою фізично. Це те, на чому я була зосереджена. Мені здається, що я так само сильна, як і раніше. Можливо, навіть сильніша. Тому що я відчуваю, що можу виконати роботу поза кортом, з кожним матчем я прогресую,

– заявила Світоліна.

"Так само психологічно, тому що моральний стан впливає на твій фізичний стан також. Ми можемо побачити результат, що я граю добре, а найголовніше це те, що я задоволена тим рівнем, який демонструю зараз. Це основа, на якій я планую розвиватися далі", – додала українка.

Нагадаємо, що усі зароблені призові у Страсбурзі Еліна віддасть на допомогу дітям, які постраждали від війни проти Росії.

Зверніть увагу! 31 травня Еліна Світоліна проведе свій другий матч у Парижі. Її суперницею буде австралійка Сторм Сандерс (WTA №204). Орієнтовний початок зустрічі о 12:00.