Еліна Світоліна впевнено розібралась із першою ракеткою Італії на старті Ролан Гаррос

Тенісистка з Одеси продовжує покращувати свою гру з кожним турніром. Grand Slam у Парижі став її першим змаганням цієї категорії після повернення з декрету.

Еліна Світоліна (Україна) – Мартіна Тревізан (Італія) 2:0 (6:2, 6:2)

Майже два місяці тому з декрету повернулась одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна. Одеситка довго підтягувала форму, але минулої суботи нарешті здобула трофей у Стразбурзі, пише 24 канал.

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Тепер Еліна почала свій шлях на першому після повернення турнірі Grand Slam Ролан Гаррос. Суперниця випала їй не з простих – перша ракетка Італії Мартіна Тревізан. Дівчина йде аж на 24 місці у рейтингу WTA.

Яскравий матч Світоліної

Шанси тенісисток оцінювались як приблизно рівні, втім Світоліна провела відмінний поєдинок. Українка не подарувала Тревізан жодного гейму на своїй подачі.

Ба більше, на рахунку Еліни дві подачі на виліт (у суперниці нуль), а також жодної подвійної помилки. Тому Світоліна впевнено виграла обидва сети з рахунком 6:2.

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Це дозволило їй вийти у друге коло на ґрунтовому Grand Slam. Там її суперницею буде австралійка Сторм Хантер, яка йде на 204 позиції в рейтингу WTA. Вона одного разу грала проти Еліни Світоліної, без шансів поступившись в Хуа Хіні у 2020-му (1:6, 2:6).