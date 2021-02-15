Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open, програвши доньці мільярдера: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У четвертому колі 26-річна українка програла Джесіці Пегулі з США.

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

До слова Українець Марченко сенсаційно переміг легендарного Маррея у фіналі турніру в Італії

За трохи менше 2 годин матчу Світоліна оформила чотири ейси, зробила три подвійні помилки і реалізувала три брейкпоінта з шести. У свою чергу, Пегула зробила чотири подачі на виліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейкпоінта з 14.

Це була друга зустріч тенісисток, тепер рахунок рівний. Пегула вперше обіграла тенісистку з топ-10. Цікаво, що Джессіка є донькою мільярдера Терренса Пегула, який займається видобутком нафти і газу.

Вихід в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома" приніс українці 245 920 доларів призових "брудними". У 2018-му і 2019 роках Еліна Світоліна пробилася на Відкритому чемпіонаті Австралії в чвертьфінал, а в 2020-му поступилася іспанці Гарбінє Мугурусі в поєдинку третього кола.

У наступному раунді Пегула зіграє проти Дженніфер Бреді з США (№24 WTA).

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула відеоогляд матчу