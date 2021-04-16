Світоліна здолала Мурамацу і принесла Україні першу перемогу в протистоянні з Японією

Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України першу перемогу в протистоянні з Японією в Кубку Біллі Джин Кінг. Еліна переграла 223 ракетку світу Чіхіро Мурамацу.

Еліна Світоліна – Чіхіро Мурамацу 2:0 (6:3, 6:2)

Не пропустіть Україна – Японія: онлайн-трансляція Кубку Біллі Джин Кінг

Титулованіша та іменитіша Світоліна чудово увійшла в гру та виграла два поспіль гейми. Здавалося, що Світоліна розгромить свою суперницю, однак японка увімкнулася та відігралася.

На несподіваний брейк японки Світоліна відповіла знову перемогою у двох геймах поспіль. Але й це не зламало Мурамацу, яка відповіла ще одним брейком.

За рахунку 4:3 Еліна знову відібрала гейм суперниці та подала на сет – 6:3.

Японська тенісистка виграла перший гейм другого сету й була близька, щоб відразу відібрати подачу українки. Та Світоліна не тільки захистила свою подачу, але з боєм виграла 3 наступні гейми.

За рахунку 4:2 Світоліна зробила черговий брейк і в наступному геймі подала на матч – 6:2. Таким чином, Україна вийшла вперед у протистоянні з Японією – 1:0.

Розклад матчів Україна – Японія

Матчі між Україною та Японією в рамках Кубку Біллі Джин Кінг відбуваються у Чорноморську. Команди проведуть 5 матчів. Переможець протистояння потрапить до кваліфікації фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. У разі перемоги у кваліфікації Україна зможе потрапити в елітний дивізіон.

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