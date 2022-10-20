Лунін скромно прокоментував "сухий" матч за Реал: Андрій приємно здивував знанням іспанської

Андрій Лунін провів свій шостий поспіль поєдинок у рамці воріт Реала. 19 жовтня мадридський клуб впевнено здолав на виїзді Ельче (0:3).

Український голкіпер допоміг Реалу зміцнити лідерство та перевагу над Барселоною у турнірній таблиці Ла Ліги. Після перемоги Андрій Лунін поділився враженнями від поєдинку.

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Лунін: Важливо, що ми перемогли і взяли 3 очки

Воротар збірної України дав коментар іспанською мовою та приємно здивував її знанням. Нагадаємо, що футболіст переїхав в Іспанію у 2018-му, покинувши луганську Зорю.

Матч був складним через три незараховані голи. У них було 2 – 3 хороші моменти. Ми грали добре. Важливо, що ми перемогли і взяли 3 очки,

– сказав Андрій.

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Поєдинок проти Ельче став для Луніна другим "сухим" матчем у футболці Реала. Загалом провів у сезоні-2022/2023 шість зустрічей, у яких пропустив 4 голи.

Відзначимо, що Куртуа похвалив свого конкурента з України за сейви у грі проти Ельче.

Швидше за все, що у наступному матчі проти Севільї у воротах мадридського клубу вийде Тібо Куртуа, який вже відновився від пошкодження. Українець близький до того, що знову надовго втратить ігрову практику в офіційних поєдинках.