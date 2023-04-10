Шахтар відшукав чергового діаманта в Південній Америці: "гірники" близькі до трансферу хавбека

10 квітня 2023, 23:13
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Джерело:

твіттер Хуана Фернандо Ласо

Селекціонери донецького Шахтаря пильно працюють на південноамериканському ринку. Черговим новачком "гірників" найближчим часом може стати гравець молодіжної збірної Еквадору.

В умовах війни Шахтар змінив свій трансферний вектор. Тренерський штаб надає перевагу вихованцям власної академії, а також перспективним молодим легіонерам. 

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Чергового діаманта селекціонери Шахтаря розшукали в Південній Америці. За повідомленням джерел, "гірники" близькі до підписання 19-річного опорного півзахисника збірної Еквадору U-20 Деніля Кастільо. Футболіст нині грає за молодіжну команду одного з провідних еквадорських клубів ЛДУ Кіто.

Один з керівників клубу Естебан Пас повідомив, що переговори з Шахтарем знаходяться на завершальній стадії і про трансфер буде оголошено найближчим часом.

Що відомо про Деніля Кастільо

  • 19-річний футболіст виступає на позиції опорного півзахисника.
  • Разом зі збірною Еквадору U-20 фінішував на четвертому місці на чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд. Турнір проходив у Колумбії з 19 січня по 12 лютого цього року.
  • У складі збірної Еквадору U-20 Деніль зіграв 17 матчів.
  • Торік Кастільо грав у молодіжному Кубку Лібертадорес.
Автор: Сергій Шаховець