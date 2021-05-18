Екслідер Наполі з льоту забив розкішний гол у Швеції: відео

Гетеборг 17 травня приймав Сіріус у чемпіонаті Швеції. За господарів дебютним голом відзначився зірковий футболіст команди Марек Гамшик.

Дебютний гол у Швеції

Перший тайм між цими клубами завершився нічиєю 1:1. По перерві Марек Гамшик вивів господарів вперед у рахунку. Чудовий удар вдався найдосвідченішому футболісту Гетеборга.

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На 52-й хвилині гості розрядили ситуацію після подачі з кутового. Але м'яч на межі штрафного підхопив Гамшик та удар з льоту пробив прямо у дев'ятку воріт. Голкіпер не мав шансів після такої гармати від словацького півзахисника. Для футболіста цей гол став першим у футболці шведської команди.

Гамшик перейшов у Гетеборг 8 травня 2021 року. Після трансферу гравець вже встиг взяти участь у 6 матчах, у яких відзначився голом та віддав один асист. Його угода зі шведами розрахована лише до кінця серпня 2021 року.

Однак зберегти перемогу господарям не вдалось. На 65-й хвилині гості зрівняли цифри на табло та встановили остаточний рахунок зустрічі – 2:2 бойова мирова.

Після нічиєю Гетерборг за 7 турів набрав лише 8 очок та йде на 10 місці у турнірній таблиці.

Відео голу Гамшика