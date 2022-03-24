Ексворотаря збірної рознесли вщент після його обурення санкціями проти спорту Росії

Колишній воротар збірної Росії з футболу В'ячеслав Малафєєв заступився за відсторонених від змагань спортсменів. Після чого потрапив під гору критики зі сторони фанатів.

Каже, що спорт поза політикою

Колишній воротар санкт-петербурзького Зеніту заступився за російських спортсменів, яких усунули від змагань на тлі нападу Росії на українську територію. В'ячеслав Малафєєв розкритикував це рішення та назвав дискваліфікацію дикістю.

Читайте також Гераскевич розкритикував російського гімнаста, який присвоїв собі чужу медаль Олімпіади-2016

На думку ексголкіпера, спорт повинен бути поза політикою. Малафєєв написав емоційний пост із медалями з міжнародних змагань через що зіткнувся з численною критикою.

"З урахуванням всіх тенденцій і нових санкцій, що вводяться, може, ті ж УЄФА і ФІФА захочуть відібрати всі медалі у нашої збірної Росії? Може дійти до того, що викреслять перемоги та успіхи збірної СРСР у 1960 році? Заберуть медалі і викреслять з історії перемоги ЦСКА та Зеніта в Кубку УЄФА? Можна очікувати все від цього спортивного "світу", аж до того, що Льва Яшина позбавлять "Золотого м'яча" – це буде дикістю всього спорту в цілому. Спорт, який поза політикою? Зважаючи на все, на заході про таке ніколи не чули", – написав колишній воротар країни-агресора.

Малафєєв "наїхав" на західні країни.

Отримав на горіхи

Люди під новиною на сайті Sport.ru вилили цілу гору критики у сторону Малафєєва. Читачі пригадали голкіперу концерт-мітинг, який 18 березня відбувся на "Лужніках". Коли на сцену вийшли російські спортсмени та ще й літерою "Z" на костюмах. Такий символ зображений на російській військовій техніці, яка вдерлась в Україну з війною.

Один із читачів запропонував Малафєєву зробити тату на лобі у вигляді літери "Z". Щоб усі розуміли, хто є хто.

Нагадаємо, що російський гімнаст Іван Куляк вийшов на сцену з чужою нагородою Олімпіади-2016.

Що відомо про В'ячеслава Малафєєва