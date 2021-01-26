У екстренера Шахтаря конфлікт з відомим нападником – гравець змушений тренуватися самостійно

Нападник Роми Едін Джеко на тренуваннях був виведений із загальної групи команди через конфлікт з головним тренером римлян Паулу Фонсекою.

Джерело: Sky Sport Italia

Джеко повернувся до тренувань на базі в "Тригорії" 25 січня, але його навіть не запросили приєднатися до загальної групи, яка готується до недільного матчу проти Верони.

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Розлад у стосунках між Джеко і Фонсекою стався після поразки в Кубку Італії від Спеції, коли нападник, як повідомлялося, пішов на конфлікт з тренером через звільнення менеджера команди Джанлуки Гомбера.