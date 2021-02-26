Екстренер збірної США скоїв самогубство у день суду: його звинувачували у торгівлі людьми

Колишній тренер олімпійської збірної США з художньої гімнастики Джон Геддерт наклав на себе руки. Чоловіка знайшли мертвим 25 лютого через декілька годин після того, як проти нього висунули звинувачення у сексуальному насиллі та торгівлі людьми.

Офіс прокурора округу штату Мічіган 25 лютого повідомив про смерть Геддерта. Він помер того ж ранку, коли проти нього висунули звинувачення.

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Тренер мав прийти на судове засідання вранці 25 лютого, але не з'явився. Пізніше його знайшли мертвим, повідомивши про самогубство.

У чому звинувачували Геддерта?

Колишнього тренера збірної США на Олімпіаді-2012 у Лондоні звинувачували у справах, пов'язаних із колишнім лікарем олімпійської збірної США Леррі Нассаром.

Нассара у 2018 році ув'язнили на 300 років через зґвалтування понад 250 дітей. Екстренер збірної США володів тренувальним клубом у Мічігані, де і працював лікар.

Проти Геддерта висунули 24 звинувачення гімнастки, які працювали з ним.

Його звинувачують у злочинах, які пов'язані із насиллям у фізичній та сексуальній формі щодо дівчат. Два пункти звинувачення стосувалися ймовірного зґвалтування двох дівчат – 13 та 16 років.

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Ще 14 звинувачень Геддерт отримав у торгівлі людьми. У заяві окружного прокурора також сказано, що Геддерт нехтував станом спортсменів, залякував погрозами та застосовував фізичну силу, щоб вони виконали норму під час тренувань.

Геддерта, який був особистим тренером олімпійської чемпіонки Джорджини Вібер, звинуватили у брехні слідчим у 2016 році, коли він свідчив по справі Нассара.

Геддерт помер на 63 році життя.