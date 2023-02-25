Екстренер Норвегії з біатлону послав Росію "на**й" та розгорнув прапор України

Цивілізований світ продовжує стояти на боці України у війні проти Росії. Колишній тренер збірної Норвегії з біатлону Арне Ідланд публічно висловив свою підтримку українському народу.

Спортивний менеджер біатлонного фестивалю Blink прокоментував плани Міжнародного олімпійського комітету повернути до змагань спортсменів із країни-терориста. Він проти такого рішення МОК.

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Ідланд: Засудіть Путіна і війну, і ми можемо говорити про спорт

Арне Ідланд послав Росію на три букви та процитував слова мера Києва Віталія Кличка в окремій публікації на своїй сторінці в інстаграмі.

Рік війни. Респект Україні. Йди на**й, Росія. МОК каже "так" участі росіян у спорті. Я кажу як Віталій Кличко: "Засудіть Путіна і війну, і ми можемо говорити про спорт",

– написав колишній тренер збірної Норвегії з біатлону.



Арне Ідланд підтримав Україну / Фото з інстаграму спортивного менеджера

У своєму інстаграмі Ідланд виклав світлину з капітаном збірної України з біатлону Дмитром Підручним, з яким розгорнули синьо-жовтий прапор.

Обидві публікації Ідланд виклав 24 лютого у день, коли в Україні відзначали перші роковини повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що МОК робить усе, аби всидіти на двох стільцях – бути хорошими для України та не образити Росію. Українська сторона та увесь цивілізований спортивний світ засуджує такі плани Комітету.