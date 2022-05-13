Екстенісист Стаховський планує долучитися до добровольчого руху ДСНС
Джерело:ДСНС
Сергій Стаховський озвучив свій намір долучитися до добровольчого руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій. про це повідомила пресслужба ДСНС.
Стаховський: В тому, що я зробив, немає нічого надзвичайного
Сергій розповів, як він дізнався про війну. За його словами, він був на відпочинку у Дубаї, 24 лютого до нього зателефонували батьки та розповіли, що почалася повномасштабна російсько-українська війна.
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Тенісист розповів, що від того дзвінка він не спав три доби.
Я не міг повірити тому, що читаю в новинах, я намагався зрозуміти наскільки все погано і що мені робити далі,
– пригадав Стаховський.
Тенісист вирішив як діяти далі. Він закупивши всю необхідну амуніцію, приїхав до Києва і вступив до лав столичної тероборони.
"У перші кілька тижнів я вірив, що росіяни, побачивши, що робить їхня армія, побачивши бомбардування Харкова та Києва, вийдуть на протести. Але цього не сталося. Ніхто не вийшов", – розповів колишній спортсмен.
Він також розповів, чому вирішив приїхати до України. Сам же колишній спортсмен не бачить нічого героїчного у своєму вчинку.
Я не можу описати ненависть, яку відчуваю до російської армії. Тому я залишив трьох дітей і дружину, яку я обожнюю, і пішов захищати свою країну, я пішов захищати свою сім’ю. І в тому, що я зробив, немає нічого надзвичайного,
– додав Сергій.
"А ми, зі свого боку, щасливі прийняти видатного українського спортсмена у свою велику сім’ю рятувальників-добровольців", – повідомили у пресслужбі ДСНС.
Стаховський з перших днів захищає Україну
- Колишній тенісист на момент повномасштабного вторгнення був не лише в Києві. Раніше він розповідав, що також їздив Київською областю.
- Йому було важко підібрати слова, аби описати те, що він побачив у Бучі, Ірпені та інших містах, де бувала путінська орда.
- Також екстенісист їздив до Харкова.
- Раніше він повідомляв, що повернувся до Угорщини. За словами Стаховського, його взяли в резерв, і він будь-коли може повернутися на службу.