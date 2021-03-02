Експрезидента Барселони Бартомеу відпустили під заставу

2 березня 2021 , 14:54
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Джерело:

Marca

Іспанська поліція відпустила колишнього президента Барселони Жозепа Бартомеу і його радника Жауме Масферрера. Футбольні функціонери були затримані 1 березня у рамках Barcagate.

Бартомеу вийшов під заставу

Бартомеу і його радник провели ніч у відділенні. Вони відмовилися давати показання, скориставшись правом не свідчити проти себе.

До теми Поліція затримала колишнього президента Барселони Хосепа Бартомеу, в клубі проводять обшуки

У вівторок, 2 березня, поліція відпустила Бартомеу та Масферрера.

Суд у своєму коментарі зазначив, що колишні функціонери були випущені під заставу. При цьому справа щодо них залишається відкритою.

Що відомо про Barcagate

  • Поліція провела обшук в офісах футбольного клубу Барселона. Операція пов'язана зі скандалом, який стався у 2020 році. Тоді журналісти SER Catalunya опубілкували розслідування про Бартомеу, за яке отримали ряд премій.
  • Поліція підозрює, що Бартомеу та топ-керівники клубу таємно найняли компанію I3 Ventures, щоб та дискредитувала футболістів, наприклад Ліоенеля Мессі, Жерара Піке та інших.
  • Також компанія нібито працювала над позитивним іміджем Бартомеу у соціальних мережах. Що цікаво, послуги I3 Ventures буцімто оплачували з клубного бюджету Барселони.
  • Бартомеу заперечує свою причетність до цієї історії. Деякі члени правління відразу після скандалу пішли у відставку. Бартомеу покинув пост президента Барселони наприкінці жовтня 2020 року.