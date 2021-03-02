Експрезидента Барселони Бартомеу відпустили під заставу

Іспанська поліція відпустила колишнього президента Барселони Жозепа Бартомеу і його радника Жауме Масферрера. Футбольні функціонери були затримані 1 березня у рамках Barcagate.

Бартомеу вийшов під заставу

Бартомеу і його радник провели ніч у відділенні. Вони відмовилися давати показання, скориставшись правом не свідчити проти себе.

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У вівторок, 2 березня, поліція відпустила Бартомеу та Масферрера.

Суд у своєму коментарі зазначив, що колишні функціонери були випущені під заставу. При цьому справа щодо них залишається відкритою.

Що відомо про Barcagate