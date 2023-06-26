"Він кращий за Мудрика ": експерти високо оцінили гравця-відкриття збірної України на Євро-2023

Молодіжна збірна України дуже багато на таланти. Низка футболістів уже якраво себе зарекомендувала на континентальному турнірі.

Максим Брагару став одним із головних відкриттів Євро-2023. Вінгера Чорноморця порівняли з його дуже коштовним партнером по команді.

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Колодязь талантів

Молодіжна збірна України прекрасно розпочала юнацький чемпіонат Європи – "синьо-жовті" здобули дві "сухі" перемогли у стартових матчах здолавши збірні Хорватії (2:0) та Румунії (0:1). Ти самим українці достроково забезпечили собі місце у чвертьфіналі Євро-2023. Проте такий успіх збірної України не міг не породити нових зірок футболу.

Зокрема, УЄФА відзначив майстерніть "синьо-жовтих" красивим відео. Олексій Кащук став найкращим гравцем Євро за підсумками першо туру та потрапив у символічну збірну стартових матчів разом із віце-капітаном команди Максимом Таловєровим, яким, до речі, уже встигли зацікавитись, як мінімум, два колективи, які представляють німецьку Бундеслігу. Проте на цьому парад талантів України не завершується.

Експерти також вирішили відзначити універсального футболіста Максима Брагару, який виступає за Чорноморець. В УПЛ гравець зазвичай захищає позицію лівого захисника, проте на Євро він опинився на лівому фланзі атаки, де усі очікували побачити Михайла Мудрика, проте Брагару прекрасно порається з відповідальністю (саме його пас призвів до переможного автоголу Румунії на 89-ій хв), яка впала на його плечі та навіть краще, аніж би це міг зробити його зірковий партнер по команді, на думку експертів.

Мені сподобався в першому матчі Брагару з Чорноморця. З точки зору балансу він кращий, ніж Мудрик. На місці Ротаня завжди розумієш, що отримуєш від такого гравця. У Брагару був супермомент, як він із Криськівим обігрався в чотири дотики, і вони пройшли всю оборону суперника. Це дуже талановитий гравець, просто він поки що не коштує 100 млн. Він як рушниця, яка висить на стіні – ми знаємо, що вистрілить, але не знаємо, коли,

– вважає Михайло Співаковський.

Максим Брагару цього сезону провів 29 матчів у складі Чорноморця і забив два голи, ставши одним із тіньових лідерів "моряків". Також він потрапляв до рейтингу найкращих молодих дріблерів світу за версією CIES.

Нагадаємо, що збірна України проведе матч за перше місце у квартеті з іспанцями, які також вийшли достроково з групи, 27-го червня. У чвертьфіналі "синьо-жовті" зустрінуться з представником групи D, де серед потенційних опонентів такі збірні, як Франція, Італія, Норвегія та Швейцарія (якщо Україна займе перше місце у групі, то потрапить на команду з другого місця квартету D або ж навпаки.