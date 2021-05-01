Експерша ракетка України Долгополов офіційно завершив кар'єру

1 травня 2021 , 10:44
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Джерело:

інстаграм Олександра Долгополова

Відомий український тенісист Олександр Долгополов офіційно оголосив про завершення кар'єри. Наштовхнула спортсмена на таке рішення травма руки.

Несподіване завершення кар'єри

Олександр Долгополов публічно оголосив, що кладе ракетку на поличку у своїх соцмережах. До заяви спортсмен додав відео, де можна побачити його найкращі моменти за кар'єру. Тенісист дякував усім за підтримку та розповів, чим буде займатись у майбутньому.

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Друзі, хочу оголосити, що завершую спортивну кар'єру. Це була незвичайна подорож завдовжки у все моє свідоме життя. На жаль, за кілька років через декілька операцій на кисті, я не зміг повернутися на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем не бачу сенсу,
– написав Долгополов.

32-річний тенісист сподівається, що його гра на корті подобалась усім прихильникам тенісу. Далі спортсмен буде розвиватись у бізнесі та відійде від тенісного життя. Чи зможемо ми побачити Долгополова знову близьким до справи, якою займався більшу частину свого життя: "Від тенісного життя на найближчий час я відійду, а далі життя покаже".

  • Востаннє Олександр виходив на корт ще у 2018 році. Після чого переніс декілька операцій на руці. На турнірах ATP Долгополов виступав із далекого 2006 року. У 2012 році завдяки хорошим результатам підійнявся на 13 місце у світовому рейтингу ATP.
  • Має у своєму доробку три титули ATP – два особистих та один у парному розряді. На турнірах Великого шолома найкращий результат Долгополова – чвертьфінал Australian Open у 2011 році.
Автор: Софія Кулай