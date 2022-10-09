Доводимо усьому світу, що Україна переможе, – Магучіх, яка очолила рейтинг стрибків у висоту

Ярослава Магучіх провела яскравий сезон на тлі війни в Україні. Легкоатлетка увійшла одразу у два світові легкоатлетичні рейтинги за підсумками сезону.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Ярослава Магучіх розповіла, чи має для неї велике значення потрапляння у такі рейтинги.

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Магучіх: Ніколи не сталю мети потрапити у топ-3

Уродженка Дніпра очолила рейтинг найкращих зі стрибків у висоту та увійшла у топ-3 загального світового списку.

Магучіх зізналась, що ніколи не ставить за мету потрапляння у такі рейтинги, які є для неї бонусом до її стрибків. Місце у таких світових списках дозволяє нагадати світу про Україну та жахливі події, які приніс із собою "русскій мір".

Ніколи не ставлю мети потрапити у топ-3. Звичайно, дуже хочеться високо стрибати та показувати свої результати. Я знаю, що можу і готова стрибати, адже я багато для цього тренуюсь. Рейтинг – це бонус до моїх стрибків. Це дуже крутий результат, тому що у рейтингу знову з'являється "Ukraine",

– розповіла легкоатлетка.

Магучіх запевнила, що стадіон та події, де вони спілкуються зі ЗМІ, є фронтом українських легкоатлетів після 24 лютого.

"Фанати з усього світу, які стежать за легкою атлетикою, можуть побачити, звідки я родом. У цьому сезоні усі думки були пов'язані виключно з Україною. Кожен із нас бореться на своєму фронті. Стадіон, події, де ми спілкуємось з пресою та розповідаємо їй, що зараз відбувається в Україні, це є фронтом легкоатлетів нашої країни", – відповіла Ярослава.

Також стрибунка у висоту поділилась враженнями від цьогорічної атмосфери на змаганнях. Ярослава відверто розповіла, що отримувала чимало підтримки від іноземних "колег по цеху". Вони просто не розуміють, як наші легкоатлети так вдало виступають, коли в Україні відбувається війна проти Росії.

"Ми завжди підтримуємо одне одного до та після змагань на міжнародній арені. Але після початку повномасштабного вторгнення дівчата та хлопці стали більше запитувати у нас про ситуацію в Україні. Відчуваємо більшу підтримку не лише серед легкоатлетів, а й фанатів. Усі запитуються про нашу та безпеку наших рідних. Також часто чуємо запитання: "Як там в Україні? Де ви зараз?". Але більшість із них хвилює питання: "Як ми продовжуємо досі так добре виступати, враховуючи складний час для нашої країни?", – сказала Магучіх.

Така ситуація лише мотивує спортсменів здобувати медалі, щоб доводити усьому світу, що Україна переможе,

– додала легкоатлетка.