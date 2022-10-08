Мій трофей такий же важкий, як і весь цей рік для українців, – тріумфаторка сезону Магучіх

Ярослава Магучіх закінчила для себе сезон "золотом" на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Український гімн лунав на усе швейцарське місто.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Ярослава Магучіх розповіла те, як закінчила сезон на яскравій ноті та з "діамантом" у руках. Українка знову довела усім, чому є найкращою стрибункою не лише у Європі, а й у світі.

Цікаво прочитати Прийшли у мою Україну та вбивають людей, – Магучіх про усунення атлетів країн-агресорів

Магучіх: Хочеться відсвяткувати остаточну перемогу України у війні проти Росії

21-річній легкоатлетці втілити у реальність прохання своєї тренерки Тетяни Степанової. Магучіх відверто розповіла, що трофей після останнього старту сезону такий же важкий, як і весь цей рік для українського народу.

Ярослава розповіла, що дуже чекає перемоги України у війні проти Росії. Адже цей момент буде найкрутішим у житті кожного українця.

"Чесно кажучи, коли я підіймала цей кубок, то подумала, що він такий же важкий, як і увесь мій сезон. Сезон закінчився, тому можна трішки відпочити, як емоційно, так і фізично. У розмові з тренеркою перед змаганнями у Брюсселі вона сказала: "Ще два старти і все, сезон буде закінчений. Можна їхати додому". А от перед фіналом Діамантової ліги вона попросила закінчити цей сезон на красивій ноті. І от у мене є кубок. Сказала сама собі, що це класне завершення складного сезону", – сказав уродженка Дніпра.

Мій трофей такий же важкий, як і весь цей рік для українців. Звичайно, я рада цій перемозі, але дуже хочеться відсвяткувати остаточну перемогу України у війні проти Росії. Це буде дуже крутий момент,

– додала Магучіх.