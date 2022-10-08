Прийшли у мою Україну та вбивають людей, – Магучіх про усунення атлетів країн-агресорів

Ярослава Магучіх на мажорній ноті закінчила свої виступи зі стрибків у висоту. Українська легкоатлетка розповіла про свої враження від сезону без росіян та білорусів.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Ярослава Магучіх розповіла, як цивілізований світ відреагував на відсторонення від міжнародних змагань російських та білоруських легкоатлетів. За словами українки, усі поставились до цього бану з розумінням.

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Магучіх: Легкоатлети цих держав не мають право виступати на міжнародній арені

"Після 24 лютого у нас з'явилась спортивна спільнота, у якій ми обговорюємо усе, що відбувається. Звісно, що усі підтримали відсторонення російських та білоруських атлетів від змагань", – сказав Ярослава.

Найкраща стрибунка у висоту за підсумками сезону зізналась, що не може уявити, як у майбутньому буде виступати у секторі з росіянками та білорусками, якщо їх допустять до змагань.

Магучіх запевнила, що українські легкоатлети роблять усе, щоб це відсторонення для "колег по цеху" з країн-терористів продовжили.

Я продовжую доводити свою думку, що легкоатлети цих держав не мають право виступати на міжнародній арені. Вони представляють країну-терориста, країну-агресора, яка прийшла зараз у мою рідну Україну та вбиває людей. Відверто кажучи, мені складно уявити, як я у майбутньому зможу змагатись із ними в одному секторі. Усі українські спортсмени роблять усе, щоб росіян та білорусів й надалі усували від міжнародних стартів,

– відповіла Магучіх.

Нагадаємо, що стрибунка у висоту з Росії Марія Ласіцкене звернулась із листом до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо відсторонення спортсменів із її країни.

Також російська легкоатлетка звинуватила спортивний бренд Nike у тому, що він припинив надсилати їй нову форму. Тому Марія змушена тренуватись у формі з дірками.

Марина Бех-Романчук відповіла на обурення росіянки в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу. Українська стрибунка у довжину була неприємно здивована мовчанням Ласіцкене. Адже, як виявилось, Марія завжди критикувала керівництво.