Росія – це велика в'язниця, – Бех-Романчук про претензії Ласіцкене з країни-терориста

Марина Бех-Романчук близько до серця взяла висловлювання Марії Ласіцкене до Nike. Російська легкоатлетка обурювалась, що спортивний бренд не надсилає їй нової форми, а вона змушена тренуватись у футболках із дірками.

Бех-Романчук: Ласіцкене завжди була людиною, яка відстоювала своє бачення

Марина Бех-Романчук в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу прокоментувала бурчання стрибунки у висоту з Росії Марії Ласіцкене, яка звернулась до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Хоча сама не стала тією, яка пішла би проти своєї влади та назвала цю війну війною, а не якоюсь "СВО".

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Українська легкоатлетка пригадала допінгові скандали з російськими легкоатлетами, у які вони роками потрапляють та плавають у цьому болоті.

"Якби ж Марія була з тих людей, які завжди мовчали, то це було б не дивно. Наприклад, дуже багато російських спортсменів мовчали та мирились під час допінгових скандалів. Вони просто тішились стартам під білим прапором і все. А от Ласіцкене завжди була людиною, яка відстоювала своє бачення та точку зору", – розповіла Марина.

Бех-Романчук відверто розповіла, що Марія Ласіцкене завжди була однією з тих, яка виступала про керівництва та їх роботи.

"Вона постійно чітко та ясно говорила про те, наскільки вона незадоволена керівництвом, наскільки їй не подобається їхня робота. Через них вона не може нормально виступати, як нормальні люди. Саме через них вони виступають під нейтральним статусом", – сказала українка.

"Просто велика колонія, яка є у в'язниці з назвою "вєлікая страна"

Марина Бех-Романчук пригадала, як Марія висловлювала претензії у сторону спортивного бренду Nike, який від 24 лютого повністю вийшов із російського ринку та перестав надсилати їй форму.

Вона постійно висловлювалась. І коли почалось повномасштабне вторгнення вона просто замовчала. Я була дуже розчарована. Вона абсолютно не сказала жодного слова. І потім після цього Марія звертається до Баха...Звертається, коли минуло пів року війни. А її інтерв'ю, у якому вона звинуватила Nike, який перестав їй надсилати нову форму. Nike такий поганий, не хоче надсилати речі, а Марія змушена стрибати у дірявій формі,

– відповіла Марина.

"Хотілось сказати їй: "А ти не хочеш подивитись на це все з іншого боку? Чогось ми – атлети Nike – весь цей час отримуємо допомогу від бренду, який дає нам можливість тренуватись та готуватись до змагань. Адже в Україні усі гроші йдуть на підтримку військових та постраждалих. І він повинен тобі надсилати форму?". Я щось взагалі не можу зрозуміти", – додала легкоатлетка.

Бех-Романчук назвала Росію в'язницею, у якій люди не мають права на власну думку та свободу слова.

Вона з країни-агресора, яка не сказала ані слова. Nike ж повністю вийшов із російського ринку і після цього усього він взагалі повинен щось для них робити? Її заява мене настільки зачепила за живе, що я тоді висловилась в інстаграмі. У Каті Табашник через обстріл загинула мама, а Марія обурюється, що в неї майка у дірках. Це навіть не проблема, це просто якась катастрофа. Зомбовані люди. А ті, хто, можливо, намагаються зрозуміти ситуацію продовжують зберігати мовчання, бо бояться. Я завжди говорила, що Росія – це велика в'язниця, у якій побудовані колонії і все. Там немає людей, які живуть своїм життям, які мають право на свободу слова та власну думку. Це просто велика колонія, яка є у в'язниці з назвою "вєлікая страна",

– потужно заявила Бех-Романчук.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 серпня російський обстріл забрав життя мами української стрибунки у висоту Катерини Табашник у Харкові.