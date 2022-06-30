Розкритикував Зеленського та готовий померти за Путіна: резонансна заява екскерівника Формули-1

Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун прокоментував російську агресію на території України. Він несподівано підтримав очільника Кремля.

Екклстоун: Я б все одно прийняв за нього кулю

Тоді, коли весь світ висловлює підтримку українському народу та докладає зусиль, аби зупинити війну, то колишній бос Формули-1 шокував своїм зізнанням. Екклстоун висловив своє захоплення Володимиром Путіним.

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Я б все одно прийняв за нього кулю. Я б хотів, щоб це не було боляче, але я б все одно зробив це. Він першокласна людина, і він робить те, що він вважає правильним. На жаль, він схожий на багатьох бізнесменів, безперечно, як і я. Ми час від часу робимо помилки, і коли ви робите помилку, ви повинні зробити все можливе, щоб виправити її,

– сказав колишній очільник Формули-1 про Путіна.

Екклстоун також згадав і про президента України Володимира Зеленського. Він зазвав главу держави винним у війні, яку розв'язала Росія.

"Інший чоловік в Україні, який колись був коміком, і я думаю, що він хоче продовжувати займатись цією професію.

Якби він добре подумав, він би доклав достатньо зусиль, щоб поговорити з паном Путіним, який є розумною людиною, і він би його послухав і, ймовірно, міг би щось з цим зробити", – додав британець.

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