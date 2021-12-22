Ексгравця збірної Росії з регбі звинувачують в катування в'язнів

Колишній гравець збірної Росії з регбі Олег Азаренко може бути причетний до катування ув'язнених в одній з російських тюрем. Сам він відбуває покарання за наркотики.

Олега Азаренка затримали ще в 2014 році. На той час він вже офіційно закінчив професійну кар'єру через травму. Хоча до цього чимало виступав за збірну Росії з регбі, а також був капітаном команди Красний Яр.

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Затримали Азаренка з наркотиками – він потрапив у поле зору правоохоронців через розповсюдження наркотиків. Під час обшуку в нього вдома виявили ще партії наркотиків різних видів. І засудили до 9,5 років ув'язнення. На той час йому було 37 років.

Потрапивши за ґрати, Азаренко погодився на співпрацю з Федеральною службою виконання покарань. За даними журналістів, він відповідав за тиск на ув'язнених.

"Азаренко працював в одній із "прес-хат" у СІЗО-1 Красноярська – він бив та "опускав" ув'язнених, змушуючи їх співпрацювати з адміністрацією та давати потрібні свідчення. Цю інформацію нам підтвердили кілька людей, які опинилися у тій самій камері. За словами одного з них, Азаренко ходив камерою без спідньої білизни, сексуально принижував тих, хто потрапив до нього, і жорстоко їх бив", – йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Осторожно, новости".

При цьому Азаренко продовжує відбувати покарання в одній з красноярських колоній.