Экс-игрока сборной России по регби обвиняют в пытках заключенных

Бывший игрок сборной России по регби Олег Азаренко может быть причастен к пыткам заключенных в одной из российских тюрем. Сам он отбывает наказание за наркотики.

Олега Азаренко задержали еще в 2014 году. К тому времени он уже официально закончил профессиональную карьеру из-за травмы. Хотя до этого немало выступал за сборную России по регби, а также был капитаном команды Красный Яр.

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Задержали Азаренко с наркотиками – он попал в поле зрения правоохранителей из-за распространения наркотиков. Во время обыска у него дома обнаружили еще партии наркотиков разных видов. И приговорили к 9,5 годам заключения. К тому времени ему было 37 лет.

Попав за решетку, Азаренко согласился на сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний. По данным журналистов, он отвечал за давление на заключенных.

"Азаренко работал в одной из "пресс-хат" в СИЗО-1 Красноярска – он бил и "опускал" заключенных, заставляя их сотрудничать с администрацией и давать нужные показания. Эту информацию нам подтвердили несколько человек, которые оказались в той же камере. По словам одного из них, Азаренко ходил по камере без нижнего белья, сексуально унижал тех, кто попал к нему, и жестоко их бил", – говорится в сообщении телеграм-канала "Осторожно, новости".

При этом Азаренко продолжает отбывать наказание в одной из красноярских колоний.