Ексгравці збірної України зіграли товариський матч з бійцями ЗСУ: яскраві фото

У Дарницькому районі Києва відбувся товариський футбольний матч за участю команд Збройних Сил України та національної збірної України серед легенд футболу. Про це повідомила повідомляє Дарницька районна держадміністрація Києва.

"Все буде Україна"

Організатором поєдинку виступили Київська міська адміністрація, Дарницька РДА, Асоціація ветеранів футболу України та КДЮСШ Чемпіон.

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У складі команди легенд футболу зіграли зірки українського футболу: Сергій Погорілий, Володимир Єзерський, В'ячеслав Шевчук, Едуард Цихмейструк, В’ячеслав Свідерський, Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, Андрій Хомин, Олег Собуцький, Артем Старгородський, Віталій Самойлов, Олексій Бєлік, Геннадій Медведєв, Юрій Максимов, Олександр Венглинський, Володимир Бондаренко, Андрій Донець, Сергій Чиж, Андрій Воробей.



Ескзірки збірної України провели товариський матч з бійцями ЗСУ / Фото Дарницької райадміністрації

Команди-учасниці мали шалену підтримку вболівальників: за команду ЗСУ вболівали військовослужбовці, а зіркову команду приїхали підтримати аксакали вітчизняного футболу: Андрій Біба, Анатолій Дем’яненко, Олексій Михайличенко, Олег Протасов та Юрій Максимов.



Потужна підтримка на трибунах / Фото Дарницької райадміністрації

Матч завершився перемогою футбольних легенд з рахунком 6:4. Наприкінці учасників матчу нагородили пам'ятними кубками, а військові у подарунок від ветеранів українського футболу отримали футбольну форму та м'ячі з підписами.

Поєдинок відбувся під гаслом: "Все буде Україна".

Напевне, не вистачить слів, аби передати увесь коктейль емоцій і почуттів, який вирував сьогодні на стадіоні "Чемпіон". Було багато футболу, багато музики, емоцій, фото і відео,

– йдеться у повідомленні райадміністрації.



Легенди збірної вирвали перемогу / Фото Дарницької райадміністрації



Неймовірні емоції гравців / Фото Дарницької райадміністрації

Збірна України готується до важливої гри проти Шотландії

Нещодавно тренер національної команди Олександр Петраков розповів, що вихід збірної на чемпіонат світу-2022 підбадьорить український народ.

За його словами, гравці збірної України отримують повідомленні від військових ЗСУ. Їм пишуть: "Ми захищаємо країну тут, в окопах, а ви захищаєте її честь на футбольному полі!"

Тому у наших футболістів є додаткова мотивація.

На початку травня збірна України розпочала підготовку до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023 у Словенії.

1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня зустрінуться з Уельсом.