Сів п'яним за кермо: ексгравець збірної України Шевчук розповів про скандальний інцидент
Джерело:ютуб-канал "Пряма червона"
Колишній футболіст збірної України В’ячеслав Шевчук розповів подробиці скандального затримання за кермом у нетверезому стані. Інцидент з ексгравцем стався наприкінці травня 2021 року.
"Я дуже люблю червоне вино"
Шевчук запевняє, що випив небагато – менше пляшки вина.
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Я пив лише вино: червоне та біле. Вся країна знає, що я дуже люблю червоне. На ювілей клубу, я його тоді добре спробував. Але того дня я, до речі, пив біле, можливо воно так мені сильно зайшло. Випив трохи – менше пляшки,
– зазначив ексгравець збірної.
Футболіст розповів, що на фуршеті з нагоди ювілею Шахтаря майже нічого не їв, оскільки стежить за своїм харчуванням. За його словами, саме через це агкоголь і подіяв так на нього.
"На жаль, мій організм дуже швидко сп'янів. Я люблю червоне вино, воно мені подобається. Я забираю із собою, в колекцію, пробки вина, яке випиваю", – сказав Шевчук.
Що відомо про інцидент затримання футболіста
- 28 травня київські патрульні затримали колишнього футболіста Шахтаря – В'ячеслава Шевчука.
- Шевчук відмовився проходити тест на драгері, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому ексфутболіста довелося затримати.
- В'ячеслав упродовж 13 років виступав за збірну України, всього зіграв 54 матчі. У складі Шахтаря він виграв Кубок УЄФА.