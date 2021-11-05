Сів п'яним за кермо: ексгравець збірної України Шевчук розповів про скандальний інцидент

Колишній футболіст збірної України В’ячеслав Шевчук розповів подробиці скандального затримання за кермом у нетверезому стані. Інцидент з ексгравцем стався наприкінці травня 2021 року.

"Я дуже люблю червоне вино"

Шевчук запевняє, що випив небагато – менше пляшки вина.

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Я пив лише вино: червоне та біле. Вся країна знає, що я дуже люблю червоне. На ювілей клубу, я його тоді добре спробував. Але того дня я, до речі, пив біле, можливо воно так мені сильно зайшло. Випив трохи – менше пляшки,

– зазначив ексгравець збірної.

Футболіст розповів, що на фуршеті з нагоди ювілею Шахтаря майже нічого не їв, оскільки стежить за своїм харчуванням. За його словами, саме через це агкоголь і подіяв так на нього.

"На жаль, мій організм дуже швидко сп'янів. Я люблю червоне вино, воно мені подобається. Я забираю із собою, в колекцію, пробки вина, яке випиваю", – сказав Шевчук.

Що відомо про інцидент затримання футболіста