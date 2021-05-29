Ексгравець збірної України Селін продовжить кар'єру в Металі

Колишній захисник київського Динамо і збірної України Євген Селін підпише контракт з Металом. Деталі договору 33-річного лівого захисника з харківським клубом поки що залишаються невідомими.

33-річний футболіст останні два роки виступав у Анортосісі, у складі якого забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу у 32 зустрічах. Минулого тижня він покинув кіпрський клуб і перебуває у пошуку нової команди.

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Що відомо про кар'єру Селіна

Футболіст захищав кольори Ворскли, Астераса, Платаніаса, МТК Будапешту й Динамо. В його активі також 23 поєдинки у складі харківського Металіста, котрий прагнуть відродити на базі Металу.

Селін є переможцем Кубка України в сезоні 2013/2014. А також він бронзовий призер чемпіонату України сезону 2012/2013.

Євген брав участь на Євро-2012 та був основним захисником у складі збірної України. Всього за національну команду країни він зіграв 15 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.