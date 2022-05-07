Ексгравець збірної України покинув Росію: він не хоче "годувати" ворожу країну
Джерело:Циганик LIVE
Максим Калініченко був одним із тих українських футболістів, які грали та працювали у чемпіонаті Росії. Колишній гравець збірної України покинув країну-агресора після того, як ворог розпочав повномасштабне вторгнення в його рідну державу.
Циганик: Калініченко має дуже чітку проукраїнську позицію
Вже у другий день війни журналіст Ігор Циганик сконтактувався з Максимом Калініченком, який проживав до 24 лютого у ворожій країні. За словами представника ЗМІ, колишній футболіст збірної України заявив, що не хоче мати нічого спільного з країною, яка вбиває його земляків.
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Начебто Калініченко виїхав за кордон, але журналіст не називає точного місця перебування експівзахисника. Після виїзду з Росії колишній гравець попрямував у Польщу, де зупинився у свого друга Войцеха Ковалевського. Але згодом переїхав в інше місце.
Максим Калініченко не живе у Москві. На другий день війни ми з ним зідзвонилися, поговорили, і він сказав, що збирається їхати з Москви, бо там йому залишатися небезпечно. Та й взагалі він не хоче мати нічого спільного з цією країною. Наскільки я розумію, зараз він за кордоном. Має дуже чітку проукраїнську позицію. Він взагалі не хоче бути пов'язаний із Росією. Зараз він знаходиться за її межами,
– розповів Циганик.
Відзначимо, що ще досі у країні-окупанта працюють вже колишні гравці збірної України Іван Ордець та Анатолій Тимощук. Останній нещодавно виліз на святкуванні Зеніта, який став чемпіоном. Тимощук радів "золоту", коли у його рідній Україні над головами людей літають ракети.
Що відомо про Максима Калініченка
- За свою кар'єру футболіста пограв за ряд клубів – Дніпро, Таврію та московський Спартак.
- У квітні 2014 року повішав бутси на цвях.
- 47 разів виходив у футболці збірної України на футбольне поле, де відзначився 7 голами.
- Після чого розпочав тренерську кар'єру. Був асистентом тренера, а згодом і головним наставником у Металіст-2.
- З 2017 по 2018-й працював помічником у житомирському Поліссі.
- У 2019 році попрямував у Росію, де у футбольному клубі Родина Москва став асистентом тренера.
- Вже у 2021-му очолив латвійську Ригу, з якою пропрацював до травня того ж року.
- Наразі перебуває без роботи.