Ексгравець збірної України Тимощук перевіз контрабанду ікон у Росію та отримав грамоту від "ДНР"

Надія Навроцька, колишня дружина колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, розповіла про те, куди поділася колекція українських ікон, що належить колишньому капітанові національної команди.

Під час подружнього життя з Надією Навроцькою Тимощук зібрав колекцію дорогих ікон. Але після розлучення він забрав її разом із собою до Росії.

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Контрабандою в особливо великому розмірі (близько 10 мільйонів євро) Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання тощо. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його квартири на Крестівському острові. Тимощук завіз це, начебто, українське надбання до Росії. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України,

– сказала вона.

Окрім цього, колишня дружина футболіста розповіла, що Тимощук зміг спокійно вивезти своє майно з Донецька та навіть отримав грамоту від самопроголошеного уряду так званої ДНР.

"А з Донецька теж Тимощук вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні? У перші роки війни Тимощук отримав навіть якусь грамоту від керівництва "ДНР". Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України. Туди в Росію вітер йому якось дме сильніше, а він за вітром", – додала колишня дружина.

Тимощук працює у Зеніті з 2017 року