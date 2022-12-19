УПЛ є чим пишатися: колишній гравець Металіста став чемпіоном світу 2022

Національна збірна Аргентини втретє у своїй історії виграла Кубок світу. Серед тріумфаторів Мундіалю 2022 був і колишній гравець чемпіонату України Папу Гомес.

Футболісти збірної Аргентини здобули заслужену перемогу у фіналі ЧС-2022. У вирішальному матчі "Альбіселесте" перемогли Францію у серії післяматчевих пенальті.

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Ексгравець Металіста став чемпіоном світу

У числі переможців чемпіонату світу опинився колишній футболіст харківського Металіста Алехандро Гомес.

34-річний вінгер Севільї на ЧС-2022 зіграв лише один матч. У поєдинку 1/8 фіналу проти Австралії (2:1) аргентинець зіграв 50 хвилин. Через отриману травму Гомес не зміг допомогти своїм партнерам по збірній у наступних поєдинках.

Як грав Гомес у Металісті

Нагадаємо, Алехандро Гомес захищав кольори харківського Металіста у сезоні 2013/14. Через агресію Росії проти України він залишив харків'ян після чемпіонату.

До речі, за перехід аргентинця тодішні господарі Металіста заплатили 7 мільйонів євро.

У 2014 році Гомес став гравцем Аталанти. За трансфер вінгера італійці заплатили 4,47 мільйони євро, згідно даним Transfermarkt.

У складі Металіста Гомес зіграв 24 матчі, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач.

Папу Гомес досить пізно дебютував у складі "Альбіселесте". Свій перший матч за збірну Аргентини він провів у віці 29 років. Це був товариський поєдинок проти Сінгапуру (6:0), який був зіграний у 2017 році. Всього він зіграв за Аргентину 17 матчів, у яких забив 3 голи.