Ексгравець Карпат завершив кар'єру: ЗМІ сватали його у Львів, але він залишився у Металісті 1925

Олег Голодюк вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Півзахисник залишається у харківському Металісті 1925.

Не пішов із футболу

Останнім клубом Голодюка був харківський Металіст 1925. Після завершення контракту та футбольної кар'єри Олег залишитись у Харкові та обійме посаду у структурі клубу.

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Нещодавно футболіста активно сватали у львівські Карпати. Відрізок кар'єри у зелено-білій футболці був одним із найяскравіших у кар'єрі Голодюка. Але все залишилось лише на рівні чуток.

У своєму останньому сезоні відіграв за харків'ян 14 матчів, у яких відзначився одним голом.

Що відомо про кар'єру Голодюка