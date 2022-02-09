Ексгравець Карпат завершив кар'єру: ЗМІ сватали його у Львів, але він залишився у Металісті 1925
9 лютого 2022 , 20:38Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Олег Голодюк вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Півзахисник залишається у харківському Металісті 1925.
Не пішов із футболу
Останнім клубом Голодюка був харківський Металіст 1925. Після завершення контракту та футбольної кар'єри Олег залишитись у Харкові та обійме посаду у структурі клубу.
Цікаво Роналду показав найгіршу особисту статистику за останні 11 років: він не забивав у 2022 році
Нещодавно футболіста активно сватали у львівські Карпати. Відрізок кар'єри у зелено-білій футболці був одним із найяскравіших у кар'єрі Голодюка. Але все залишилось лише на рівні чуток.
У своєму останньому сезоні відіграв за харків'ян 14 матчів, у яких відзначився одним голом.
Що відомо про кар'єру Голодюка
- До 2016 року виступав за львівські Карпати. Із командою виступав в історичній для клубу Лізі Європи.
- У цьому році не зняв зелено-білу футболку, але змінив клуб. У статусі вільного агента перейшов у Ворсклу, але згодом знову повернувся у Львів.
- Має досвід виступів в Угорщині. Також грав за Минай.