Ексгравець Карпат може перейти у Зорю

Колишній захисник Тім Халл може знову повернутись в УПЛ. Зоря поклала око на футболіста.

Джерело: Zaryalg.com

Луганський клуб вже навіть зробив пропозицію по 23-річному захиснику. З 25 січня Тім Халл перебуває у статусі вільного агента. Останньою командою люксембуржця була польська Вісла. Подарунок для Олімпіка: Шахаб сам запропонував свої послуги Зорі

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Цікаво, що захисник пробув у клубі лише 11 днів, хоча попередньо підписав контракт на 2,5 роки. За обопільною згодою сторони припинили співпрацю. Причиною такого несподіваного рішення став конфлікт з наставником. Петер Хибалла жалівся на фізичну форму колишнього футболіста Карпат.

У Халла є ще декілька пропозицій від інших клубів. Однак, хто саме претендує на гравця наразі невідомо.

Зорю вже покинули голкіпера Заурі Махарадзе та Михайло Перович. Натомість у команду після оренди повернувся захисник Владислав Ємець. Клуб також підписав попередній контракт із забивним нападником Шахабом Захеді.

Кар'єра Тіма Халла в УПЛ: коротко

Влітку 2019 року захисник підписав контракт з львівськими Карпатами. Контракт футболіста був розрахований на 2 роки.

У футболці "левів" провів 19 матчів, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та ще одного разу асистував партнерам по команді.