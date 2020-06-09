Колишній півзахисник "Динамо" Че Че взяв участь в демонстраціях проти расизму в Сан-Паулу.

Футболіст у інтерв'ю Esporte Espetacular розповів про те, коли на його ногах з'явилися татуювання борців з дискримінацією афроамериканців Мартіном Лютером Кінгом і Малькольмом Іксом. Виявляється, що у всьому винною його кар'єра в київському "Динамо".

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"Я знаю, що таке бути чорним. Як це, коли йдеш за покупками в торговий центр, а люди дивляться з нерозумінням: "Що він тут робить?". У нас часто забирають право мріяти. Ми мріємо в дитинстві, але у нас немає умов втілити мрію. Сьогодні ми отримали можливість стати голосом нашої країни, кимось, хто їм люди можуть бачити себе. Ці татуювання я зробив, коли грав в Україні. Якщо не помиляюся, то після однієї ситуації я там постраждав,

– сказав Че Че.



Татуювання Че Че / Фото: Скріншот

Кар'єра Че Че в "Динамо"

З 2016 грав за "Палмейрас". У його складі в 2016 році став чемпіоном Бразилії, зігравши 37 матчів, і став лауреатом нагороди "Срібний м'яч", а в 2017 році став віцечемпіоном країни.

У червні 2018 року підписав 5-річний контракт з київським "Динамо". У квітні 2019 року покинув столичний клуб. За цей час провів за першу команду киян 16 офіційних матчів, записавши в свій актив одну результативну передачу.