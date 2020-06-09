Матч 27-го туру УПЛ, в якому "Динамо" прийматиме "Колос", перенесений на понеділок, 22 червня.

Керуючись згодою між клубами, Дирекція української Прем'єр-ліги постановила перенести матч між київським "Динамо" та ковалівським "Колосом", проведення якого планувалося 21 червня, на день пізніше – 22 червня. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До уваги! Час початку зустрічі залишається незмінним – 17:00.

Наступний матч "Динамо"

Після відновлення від матчу з "Олександрією" на "Олімпійському", в якому київське "Динамо" розгромило суперника з рахунком 5:1, "біло-сині" розпочали підготовку до наступного календарного матчу.

У 26-му турі динамівці зустрінуться з "Зорею", яка на даний момент займає другий рядок у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок з "Динамо". Зустріч буде мати важливе турнірне значення для обох команд в боротьбі за друге місце. Гра відбудеться в Запоріжжі в найближчу суботу, 13 червня.