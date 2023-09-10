Ексгравець Динамо побив працівників АЗС та зник з місця подій: деталі скандалу

Клебер продовжує притягувати до себе неприємності. Цього разу бразилець щось не поділив із обслуговуючим персоналом заправки у Сан-Паулу.

Бразилець Клебер є одним з найбільш відомих легіонерів в історії Динамо. Екснападник вже завершив кар'єру, але потрапив у скандал.

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Клебер у халепі

Колишнього футболіста Динамо підозрюють у нападі на співробітників АЗС Avenida Faria Lima в Сан-Паулу. Відвідувачі зазначають, що Клебер явно був не в настрої після прибуття.

Відзначається, що форвард штовхав людей, а одного з працівників вдарив по обличчю. Потерпілі звернулись у поліцію, але Клебер втік з місця злочину до її прибуття.

Історія гравця

По камерам спостереження вдалось встановити номер авто, але виявилось, що воно орендоване і не належить Клеберу. Нагадаємо, що на початку року Клебер вже судився через несплату аліментів.

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Відзначимо, що форвард виступав за Динамо з 2004 по 2008 роки, забивши 30 голів у 45 матчах. У Києві бразилець двічі став чемпіоном України та тричі завоював Кубок.