"Має забути про зачіски й татуювання": легенда Челсі жорстко пройшовся по Мудрику

Михайло Мудрик провів уже півтора сезони в лондонському Челсі. Він чергує успішні виступи з посередніми, через що отримує чимало критики на свою адресу.

Протягом довгого часу ходили чутки, що він навіть може залишити "синіх". Проте наразі у Челсі змінився головний тренер, який не хоче відпускати українця на Олімпіаду та розраховує повноцінно провести з ним передсезонну підготовку.

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Порада Мудрику від Мікела

Своїми думками щодо гри Михайла Мудрика поділився колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел. Він відзначив талант українського вінгера, проте розніс його за лайфстайл, який, на думку нігерійця, шкодить прогресу футболіста.

Йому варто підстригтися, перестати робити татуювання, треба упорядкувати свою голову, і, якщо він це зробить, то стане дуже хорошим гравцем. У нього є швидкість, міць, він чудово володіє м'ячем. Але йому треба поводитися належним чином. Він має забути про зачіски, татуювання, ні – грай у й#####й футбол і вигравай для нас матчі,

– сказав Мікел.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів 41 матч за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі. Його чинний контракт із "синіми" розрахований до 30 червня 2031 року.

Короткі відомості про Джона Обі Мікела