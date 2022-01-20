Ексфутболіста збірної Бразилії засудили до 9 років в'язниці за групове зґвалтування

Ексгравець збірної Бразилії, Реала, Мілана Робіньйо визнаний винним у справі про зґвалтування. За це колишній футболіст відбуде 9 років ув'язнення.

Футболіст не вважає себе винним

Ця жахлива історія сталася ще у січні 2013-го. Футболіст разом з ще п'ятьма своїми знайомими напали на жінку і згодом її зґвалтували.

До теми Колишнього гравця Реалу, МанСіті та Мілану Робіньо засудили на 9 років за зґвалтування

Верховний суд італійського міста Мілан у 2017-му році визнав винним Робіньйо у нападі та зґвалтуванні жінки. Ексфутболіст не погоджувався з рішенням та намагався його оскаржити.

Апеляцію відомого спортсмена суд відхилив ще у 2020 році. А у січні 2022 року касаційний суд підтвердив, що бразилець – причетний до справи про групове зґвалтування.

Сам Робіньйо ще у 2020 році розповів в інтерв'ю свої деталі щодо неприємно інциденту. Він запевняв, що не ґвалтував жінку. За його словами, сексуальний контакт відбувся за згодою.

Також колишній футболіст заперечував груповий сексуальний контакт, наголошуючи, що одразу ж поїхав додому.

Кар'єра Робіньйо: