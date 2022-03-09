Ексфутболіст збірної Росії готовий захищати Україну від російських окупантів

Уродженець Херсона Володимир Лебідь більшість футбольної кар'єри грав у Росії, але після того повернувся в рідне місто. Колишній гравець збірної Росії засуджує війну, яку розпочали росіяни.

Лебідь: Невже люди хочуть війни

Колишній футболіст має у своїй кар'єрі чималий досвід виступів у чемпіонаті ворожої країни та навіть грав за національну команду Росії. Але у 2003 році повернувся у рідний Херсон, де виходить на мітинги проти війни, яку розпочали російські війська.

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Володимир Лебідь декілька днів поспіль виходить на мітинг із херсонцями, які доносять російським окупантам, щоб ті ушивалися з міста. Херсон – це Україна!

Думаю, навіть ті, з ким я грав у Росії, не могли цього передбачити. Невже люди хочуть війни? Будь-яка адекватна і розсудлива людина буде точно робити все, щоб війни не було,

– сказав колишній футболіст.

Володимир Лебідь зазначив, що Херсон завжди був та буде для нього українським містом: "Я народився в Україні, я – українець. Тому взагалі не розумію, що зараз відбувається і не сприймаю інших точок зору".

Колишній форвард готовий взяти до рук зброю, щоб боронити рідну країну від російської орди.

До цього всі готові, вся Україна готова і, власне, робить це. Розумієте, люди гинуть, це вже не жарти,

– відповів Лебідь.

Кар'єра Володимира Лебедя: головне

У своїй кар'єрі пограв за Дніпро, Чорноморець, Таврію Миколаїв та Кристал. В останньому клубі якраз повісив бутси на цвях.

Лебідь виступав у російському чемпіонаті за цілий ряд команд – Спартак, ЦСКА, ЦСКА-2, Зеніт, Сокол, Волгар та Торпедо-Зіл.

Закінчив кар'єру у 2005 році.

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