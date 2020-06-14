Екснападник київського "Динамо" та збірної Росії Олег Саленко прокоментував слова футболіста "Сочі" Олександра Кокоріна, який побажав побачити матч між Росією і Україною на Євро-2020.

Олег Саленко "професійно" прокоментував військову агресію Росії проти України. Його слова цитує Мeta-ratings.com.ua.

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"Упевнений, треба до чортової матері закінчувати цей конфлікт. Як з боку України, так і з боку "ДНР-ЛНР" і їх кураторів. Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій. Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбас повертати до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро", – сказав Саленко.

Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України та Росії. Може бути, навіть на нейтральній території. Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться.

Олег Саленко потрапив у скандал через порушення карантину

У квітні 2020 року Олег Саленко потрапив в неприємну ситуацію, яка ще була і знята на телекамери. Колишній гравець був помічений біля одного з футбольних полів у Києві, коли спостерігав за грою двох команд – ймовірно, він організував матч. Саленко порушив заходи карантину – заборону масових скупчень людей.

Олег Саленко виступав за "Динамо" з 1989-го по 1992 рік. Також протягом кар'єри він грав за "Зеніт", "Логроньєс", "Валенсію", "Рейнджерс", "Істанбулспор", "Кордову" і "Погонь". Ексгравець киян отримав "Золоту бутсу" чемпіонату світу-1994, де він забив 5 голів.