Ексфорвард збірної України зізнався, що його дітям не подобається жити в Москві

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін розповів про своє життя в російській столиці. Асистент головного тренера московського Динамо згадав про труднощі життя в Москві.

Воронін: Важко тут самому перебувати

Ексфорвард збірної України розповів, про складнощі з якими зіштовхнувся під час переїзду до Москви. Колишній футболіст запевняє, що певний час почував себе самотньо.

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Сім'ю перевіз до Москви. Це було для мене дуже важливо, бо важко тут самому перебувати. Особливо так довго – майже 9 місяців тут сам жив. Нині все тут. Раніше постійно на базі. Коли вихідні, друзі, дякувати Богу, витягували погуляти, у ресторанчику посидіти, кальянчик покурити,

– сказав Воронін.

Ексгравець наголосив, що його дітям не подобається жити в столиці Росії. А все через те, що в них немає навіть друзів в Москві.

"Діти тут навчаються у німецькій школі. Але Москва особливо не зайшла – пробки, друзів немає, відстані величезні. У мене малі до школи, звідти одразу на тренування, приїжджають додому десь о 8-й вечора", – запевнив ексфутболіст збірної України.

Андрій Воронін був у складі національної збірної України з 2002 по 2012 рік.

У 2020 році колишній гравець збірної увійшов до тренерського штабу московського Динамо.

Він став помічником німця Сандро Шварца, який очолив російський клуб.

Тренерська кар'єра Вороніна