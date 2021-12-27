Ексфорвард збірної України зізнався, що його дітям не подобається жити в Москві
Джерело:ютуб-канал "Миля"
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін розповів про своє життя в російській столиці. Асистент головного тренера московського Динамо згадав про труднощі життя в Москві.
Воронін: Важко тут самому перебувати
Ексфорвард збірної України розповів, про складнощі з якими зіштовхнувся під час переїзду до Москви. Колишній футболіст запевняє, що певний час почував себе самотньо.
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Сім'ю перевіз до Москви. Це було для мене дуже важливо, бо важко тут самому перебувати. Особливо так довго – майже 9 місяців тут сам жив. Нині все тут. Раніше постійно на базі. Коли вихідні, друзі, дякувати Богу, витягували погуляти, у ресторанчику посидіти, кальянчик покурити,
– сказав Воронін.
Ексгравець наголосив, що його дітям не подобається жити в столиці Росії. А все через те, що в них немає навіть друзів в Москві.
"Діти тут навчаються у німецькій школі. Але Москва особливо не зайшла – пробки, друзів немає, відстані величезні. У мене малі до школи, звідти одразу на тренування, приїжджають додому десь о 8-й вечора", – запевнив ексфутболіст збірної України.
- Андрій Воронін був у складі національної збірної України з 2002 по 2012 рік.
- У 2020 році колишній гравець збірної увійшов до тренерського штабу московського Динамо.
- Він став помічником німця Сандро Шварца, який очолив російський клуб.
Тренерська кар'єра Вороніна
- У 2017 році Воронін очолив німецький клуб Бюдеріх, на чолі якого він провів 15 матчів. Команді вдалося здобути 6 перемог, двічі зіграти у нічию та 7 разів поступитися суперникам.
- Через пів року український фахівець покинув посаду. З особистих причин Воронін мав пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі футбольної команди в новому сезоні. Менеджер клубу Дірка Хаусвальда повідомив, що саме це повпливало на припинення співпраці. Однак ще однією причиною звільнення могли стати погані виступи команди.