"Потрібне коригування": ексчемпіон розповів, завдяки чому Усик перевернув бій проти Ф'юрі

У столиці Саудівської Аравії в ніч з 18 на 19 травня було визначено ім'я нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Ним став Олександр Усик.

У головному бою вечора боксу він здолав до цього непереможного Тайсона Ф'юрі. Українець вирвав перемогу роздільним рішенням суддів після дуже складних 3-хвилинок на екваторі поєдинку, коли британець домінував у ринзі.

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Чудова адаптація під час бою

Переломним остаточно став дев'ятий раунд. Олександр Усик відправив суперника в нокдаун, після чого дуже потужно провів чемпіонські раунди.

Такий камбек прокоментував колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі. Він розповів, завдяки чому українець зміг змінити перебіг бою, відзначивши внесок в успіх команди Усика.

"Ми побачили чудову роботу з боку команди Усика. Українець готувався до аперкоту, Тайсон пробивав, а Усик контратакував. У Ф'юрі не вийшло розрахувати час. Тайсон завдавав свого удару, після чого опинявся досить близько, що дозволило Олександру відігратися.

Він проводив чудові контратаки. Це було потрібне коригування, яке Усик вніс по ходу бою. Така тактика принесла результат в дев'ятому раунді. У результаті ліва рука Усика змогла не раз дістати Тайсона", – сказав Бредлі.

Хто такий Тімоті Бредлі

Колишній американський боксер.

Ексчемпіон світу за версіями WBO (2009-2011) та WBC (2008-2011) в першій напівсередній вазі та WBO (2012-2014, 2015-2016) в напівсередній вазі.

Протягом кар'єри провів 36 боїв, у яких здобув 33 перемоги.

Закінчив виступи у 2016 році після поразки від Менні Пак'яо, який став єдиним (двічі), хто перемагав американця.

. Перемога над Тайсоном Ф'юрі стала 22-ю у професійній кар'єрі для Олександра Усика. Він тріумфував у всіх боях, в яких виходив у ринг й наразі має серію у 5 поспіль перемог над британськими суперважковаговиками – Дерек Чісора, Ентоні Джошуа (двічі), Даніель Дюбуа й Тайсон Ф'юрі.