З ефектним голом та найвищою оцінкою: Маліновський найкращий гравець матчу Аталанти

У матчі 16-го туру італійської Серії А Аталанта на виїзді здобула вольову перемогу над Наполі. Матч закінчився з рахунком 3:2.

Маліновський з найвищою оцінкою

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі. Він провів на полі 73 хвилини, а також встиг заробити жовту картку, на 17-й хвилині українського футболіста покарали за грубу гру.

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Авторитетний портал високо оцінив гру українського футболіста.

WhoScored оцінив дії Маліновського у 8,2 бала, тим самим визнавши його найкращим гравцем зустрічі.



Наполі – Аталанта: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored