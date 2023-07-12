Легенда МЮ пережив інсульт: дружина Едвіна ван дер Сара розповіла про стан здоров'я ексворотаря

Лише 7 липня з'явилась шокуюча інформація – легендарного Едвіна ван дер Сара доправили до лікарні. Виявилось, що у колишнього воротаря стався крововиливом у мозок.

Генеральний директор нідерландського Аякса пережив інсульт під час відпустки у Хорватії. Дружина Едвіна ван дер Сара розповіла клубній пресслужбі про стан свого чоловіка, який продовжує лежати у лікарні.

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Аннемарі ван дер Сар: Ми повинні терпляче чекати

Легендарний голкіпер МЮ перебуває у відділенні інтенсивної терапії. На щастя, його стан стабільний, тому життю колишнього футболіста нічого не загрожує.

Родина Едвіна не поспішає із висновками, адже легенді футболу потрібно добряче полікуватись та відновитись після інсульту.

Едвін все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але його стан стабільний. Його життю нічого не загрожує. Щоразу, коли ми його відвідуємо, він комунікабельний. Ми повинні терпляче чекати, щоб побачити, як розвиватиметься його ситуація,

– розповіла дружина легенди футболу.

Нагадаємо, що після закінчення кар'єри футболіста (влітку 2011-го) Едвін ван дер Сар працює у нідерландському Аяксі. У структурі "гномів" працював менеджером по маркетингу, спортивним СЕО, а до кінця липня 2023-го має контракт на посаді генерального директора клубу. На цій посаді Едвін працює ще з 2016-го.

До слова, минулий сезон-2022/2023 Аякс закінчив на 3-му місці, набравши 69 балів у 34-х турах. "Гноми" пропустили повз себе лише Феєнорд, який став чемпіоном Нідерландів, та друге ПСВ.

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