Заради ігрової практики: гравець збірної України повернувся у чемпіонат Бельгії

Бельгійський Генк повідомив про підписання захисника збірної України Едуарда Соболя. Досвідчений українець гратиме за "магістрів" до завершення чемпіонату.

У поточному сезоні Едуард Соболь мав обмаль ігрової практики у французькому Страсбурі. Виходом із ситуації стала оренда футболіста до бельгійського Генка.

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Соболь: У Бельгії відчуваєш себе як вдома

Колишній клуб Руслана Маліновського офіційно оголосив про підписання лівого захисника збірної України Едуарда Соболя. Українець гратиме на правах оренди до завершення сезону 2023/24. Генк отримав опцію викупу 28-річного гравця.

У новому для себе клубі Едуард гратиме під 22-м номером.

Соболь гратиме за Генк / twitter.com/KRCGenkofficial

Едуард Соболь прокоментував свій перехід. Він тривалий час виступав у чемпіонаті Бельгії, а тому проблем з адаптацією не повинно бути.

Це гарна можливість для мене повернутися до Бельгії. У цій країні відчуваєш себе як вдома. Коли Генк вийшов на мене, я не вагався ні секунди. Пам’ятаю також домашню публіку та атмосферні матчі на стадіоні Генка. Манера гри команди мені дуже подобається, і я з нетерпінням чекаю, щоб показати себе на полі,

– зазначив Соболь.

Потрібно повертатися на свій рівень