Український десант у Франції збільшиться: скільки Страсбург заплатить Брюгге за Соболя

На одного українця у французькій Лізі 1 може побільшати. Поширюється інформація, що Страсбург активно цікавиться Едуардом Соболем.

Скромний Страсбург націлився на 27-річного лівого захисника збірної України та бельгійського Брюгге. Не виключено, що Едуард Соболь теж зацікавлений у такому переході. Адже перестав отримувати ігрову практику у Бельгії.

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Навіть не дотягує до суми, яка зазначена на Transfermarkt

У поточному сезоні Соболь провів у футболці Брюгге 14 матчів, у яких забив один гол. Востаннє Едуард з'являвся на футбольному полі 6 листопада 2022 року у матчі проти Гента (2:0). Після чого український захисник навіть не потрапляв у заявку на поєдинок.

Навіть зміна тренера у Брюгге наразі не пішла на користь Едуарду.

Страсбург готовий віддати за Соболя 2 мільйони євро плюс 500 тисяч євро у вигляді бонусів. Українець може підписати контракт із французьким клубом до літа 2026 року.

Потенційно новий клуб Соболя йде поблизу зони вильоту Ліги 1 – 16-те місце серед 20 клубів французької першості. Страсбург за 19 турів набрав лише 15 очок.

Брюгге, нинішній клуб Соболя, посідає високу 4-ту позицію, маючи у своєму активі 36 пунктів.

За даними Transfermarkt , Соболь має чинний контракт із Брюгге до 30 червня 2025 року. Вартість трансферу Едуарда складає 3 мільйони євро.

Соболь може стати лише другим українським легіонером у Лізі 1. Лише 9 січня 2022 року Марсель підписав Руслана Маліновського.

До слова, Едуард Соболь виступає за Брюгге з літа 2021 року. У футболці бельгійського клубу захисник провів 124 поєдинки.