16-річний бомбардир переписав історію Палмейраса: відео першого голу бразильського вундеркінда

Бразильський нападник Палмейраса Едрік став наймолодшим бомбардиром в історії клубу. Голеадорський рекорд тримався понад століття.

У поєдинку 34-го туру бразильської Серії А Палмейрас обіграв на виїзді Атлетіко Паранаенсе (3:1). По завершенні першої половини гри гості програвали господарям 0:1. Після перерви в гру вступив юний форвард Палмейраса Едрік. Вже на 59-й хвилині матчу він зрівняв рахунок, а трохи згодом оформив дубль.

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Відео голу Едріка

У віці 16 років 3 місяці та 4 дні Едрік став наймолодшим бомбардиром в історії Палмейраса. Колишній рекорд тримався 106 років і належав Ейтору, який свій перший м'яч за "зелено-білих" забив у 16 років 11 місяців і 14 днів. Цікаво, що Ейтор є найкращим бомбардиром в історії клубу. На його рахунку 327 забитих м’ячів.

Для Едріка цей матч став лише 4-м у професійній кар’єрі. Юнаку пророкують велике футбольне майбутнє. До 16-річного вундеркінда виявляють інтерес гранди європейського футболу – Реал, Барселона, ПСЖ, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Клаусула форварда за контрактом із Палмейрасом складає 60 мільйонам євро. Цікаво, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює Едріка в 15 мільйонів євро. Рівно стільки ж коштує український діамант Шахтаря Михайло Мудрик.

Додамо, що у складі Палмейраса, який в чемпіонаті впевнено крокує до чемпіонства, грає ексгравець київського Динамо Дуду. У матчі проти Атлетіко Паранаенсе 30-річний бразилець зіграв 85 хвилин, але результативними діями не відзначився.