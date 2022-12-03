Розлючений Кавані розтрощив монітор VAR після матчу з Ганою: відео інциденту

Зірковий склад збірної Уругваю не виконав завдання виходу з групи на ЧС-2022. Від безсилля футболісти "селесте" виплескували свій гнів на технічну апаратуру.

На чемпіонаті світу 2022 в Катарі завершилися матчі групового етапу. Однією з несподіванок Мундіалю став виліт збірної Уругваю.

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Розчаруванню футболістів "селесте" не було меж. Форвард збірної Уругваю Едінсон Кавані від люті перекинув монітор VAR, коли дізнався, що його команда не змогла пробитися до 1/8 фіналу Чс-2022.

Відео інциденту з Кавані

Нагадаємо, що в матчі 3-го туру групового етапу збірна Уругваю перемогла Гану з рахунком 2:0. Але через кращу різницю голів до плей-оф потрапила команда Південної Кореї. Ще одним учасником 1/8 фіналу від групи Н стала збірна Португалії.

, що Уругвай вперше з 2006 року не зміг потрапити до плей-оф. Едінсон Кавані взяв участь у трьох поєдинках Мундіалю-2022, але результативними діями не відзначився.