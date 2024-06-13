Шокуюче рішення: тренер Боруссії Дортмунд несподівано подав у відставку

Едін Терзіч покидає пост головного тренера Боруссії Дортмунд. Клуб погодився на дострокове розірвання контракту.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзіч 12 червня звернувся до керівництва клубу. Він прийняв рішення покинути пост наставника команди.

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Вакансія тренера в Боруссії Дортмунд відтепер відкрита

Едін Терзіч очолив "джмелів" у 2020 році. Робота в Боруссії Дортмунд стала для нього першим досвідом у тренерській кар'єрі. Під його керівництвом команда завойовувала срібні медалі Бундесліги та зіграла у фіналі Ліги чемпіонів, а також виграла Кубок Німеччини у 2021 році.

Терзіч мав контракт з Боруссією Дортмунд до 2025 року. Однак клуб погодився на дострокове розірвання угоди.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Боруссія Дортмунд завершила виступи у Бундеслізі на 5 місці.