Еден Азар оголосив про закінчення професійної кар'єри

Бельгійський півзахисник Еден Азар заявив про закінчення професійної кар'єри футболіста. Йому 32 роки.

Еден Азар опублікував пост в інстаграм, де офіційно і оголосив про закінчення кар'єри футболіста.

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"Ви повинні прислухатися до себе і вчасно сказати "стоп". Після 16 років і понад 700 зіграних матчів я вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Я зміг реалізувати свою мрію, я грав і розважався на багатьох полях по всьому світу. Протягом моєї кар'єри мені пощастило зустріти чудових менеджерів, тренерів і товаришів по команді – дякую всім за ці чудові моменти, я сумуватиму за вами всіма", – написав Еден Азар.

Футболіст також подякував своїм колишнім клубам – французькому Ліллю, англійському Челсі та іспанському Реал Мадрид. У кожному з цих клубів він вигравав чемпіонські звання:

У Ліллі він став чемпіоном Франції у 2011 році. Тоді ж виграв кубок Франції

З Челсі двічі ставав чемпіоном Англії – у 2015 та 2017 роках. Також двічі вигравав Лігу Європи – у 2013 та 2019 роках. У 2015 році став володарем кубка Футбольної ліги, а у 2018 році – кубка Англії.

Найбільше титулів він здобув у складі мадридського Реала, куди перейшов у 2019 році. Він двічі став чемпіоном Іспанії – у 2020 та 2022 роках. Також у 2022 році вперше став переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубного чемпіонату світу. У 2019 та 2021 році виграв з клубом Суперкубок Іспанії, а у 2023 році додав до цього і кубок Іспанії.

Є в нього нагорода і на рівні збірної Бельгії, за яку він провів 126 матчів та забив 33 голи. У 2018 році з командою він здобув бронзові нагороди на чемпіонаті світу.

Після закінчення контракту з Реалом влітку 2023 року, Азар не зміг знайти собі новий клуб. Тому 10 жовтня 2023 року оголосив про закінчення професійної кар'єри футболіста.

Варто відзначити, що в нього є троє молодших братів, які теж займаються футболом – Торган, Кіліан та Ітан Зараз вони виступають в чемпіонаті Бельгії. При цьому Торган Азар теж викликається до збірної Бельгії.