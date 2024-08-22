Відомий промоутер назвав реальну умову, за якої відбудеться третій бій Усика та Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа двічі виходили в ринг, щоб визначити сильнішого. В обох випадках перемоги здобував український боксер, але є ймовірність, що їх історія зустрічей ще не добігла свого кінця.

Вона має всі шанси перетворитися на трилогію. Принаймні все більше розмов про такий сценарій з'являється від представників обох боксерів.

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Ймовірність трилогії досить висока

Напередодні промоутер Ей Джея поділився думками щодо можливості проведення третього поєдинку між британцем та українцем. Едді Гірн заявив, що Ентоні Джошуа мріє про здобуття звання абсолютного чемпіона світу, тож, якщо його боксер та Олександр Усик виграють свої наступні бої, то він розпочне роботу над організацією цієї битви:

Не забігаймо наперед. Ми сфокусовані на бою з Дюбуа, чекаємо 21 вересня. Але якщо Усик переможе знову Тайсона, то наша увага буде привернута до українця, ми хочемо бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Він також згадав, як Ентоні Джошу втратив свої пояси саме в першому поєдинку проти тоді ще новачка у хевівейті Олександра Усика. Промоутер сказав, що його відмовляли від того бою, але Ей Джей вирішив вчинити благородно та погодився розділити ринг із менш статусним на той момент суперником.

"Чесно скажу, нормальні люди на місці Джошуа не билися б з Усиком. Ми мали всі пояси, карт-бланш, найбільша зірка у боксі, але Джошуа в такій позиції сказав: "Усик – обовʼязковий претендент, битимуся з ним". Люди казали мені: "Ми б не прийняли цей поєдинок на вашому місці. Хто такий Усик?" А я скажу вам: він обовʼязковий претендент, ми маємо зобовʼязання зустрітися з ним.

І Ентоні бився з Усиком, програв двічі. У першому бою це була впевнена перемога Олександра, другий вже був близьким з чудовим фінішем від Усика. Ми справимося з ним наступного разу, але це поки не має сенсу без 21 вересня. Днями минуло 6 років з моменту знайомства з Красюком. Ми тоді в Парижі на серветці підписали угоду про співпромоутерство Усика, яке тривало 4-5 поєдинків. Чудовий час, чудові люди, чудовий боксер. Я був би радий знову побачити, як Джошуа розділить ринг з Усиком", – сказав Гірн.

Цікаво. Раніше Олександр Красюк розповів, що третій бій з Ентоні Джошуа можливий, якщо українському боксеру запропонують великі гроші. Також сам Олександр Усик заявляв, що не зможе відмовити британцю, адже той допоміг йому стати відомішим у світі.

Нагадаємо, що бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня, а реванш Усик та Ф'юрі – 21 грудня.