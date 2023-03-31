Друга медаль в кар'єрі: український дзюдоїст виборов "срібло" на турнірі серії Grand Slam
Джерело:НОК України
У турецький Анталії стартував турнір з дзюдо серії Grand Slam. У перший день змагань Дільшот Халматов приніс срібну нагороду в скарбничку збірної України.
Український дзюдоїст Дільшот Халматов зайняв другу сходинку п'єдесталу за підсумками змагань у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до нагороди представник України переміг кількох титулованих дзюдоїстів.
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Перша медаль України на турнірі в Анталії
У стартовій сутичці 25-річний киянин переміг француза Річарда Верньє. На шляху до фіналу Халматов переміг по черзі бразильця Дієго Ісмаеля, дворазового бронзового призера чемпіонату Європи Йорре Ферштратена з Бельгії, а також віцечемпіона Grand Slam у Ташкенті-2023 Нурканата Серікбаєва з Казахстану.
Лише у фіналі український дзюдоїст поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор у Токіо Лукі Мхеідзе з Франції.
Турнір серії Grand Slam з дзюдо. Чоловіки до 60 кг
- 1. Лука Мхеідзе (Франція)
- 2. Дільшот Халматов (Україна)
- 3. Йорре Ферштратен (Бельгія)
- 3. Нурканат Серікбаєв (Казахстан)
Зазначимо, що срібна медаль в Анталії стала другою у кар'єрі для Дільшота Халматова на турнірах серії Grand Slam. Попередню нагороду українець здобув у 2022 році в Баку.