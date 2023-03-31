Друга медаль в кар'єрі: український дзюдоїст виборов "срібло" на турнірі серії Grand Slam

У турецький Анталії стартував турнір з дзюдо серії Grand Slam. У перший день змагань Дільшот Халматов приніс срібну нагороду в скарбничку збірної України.

Український дзюдоїст Дільшот Халматов зайняв другу сходинку п'єдесталу за підсумками змагань у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до нагороди представник України переміг кількох титулованих дзюдоїстів.

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Перша медаль України на турнірі в Анталії

У стартовій сутичці 25-річний киянин переміг француза Річарда Верньє. На шляху до фіналу Халматов переміг по черзі бразильця Дієго Ісмаеля, дворазового бронзового призера чемпіонату Європи Йорре Ферштратена з Бельгії, а також віцечемпіона Grand Slam у Ташкенті-2023 Нурканата Серікбаєва з Казахстану.

Лише у фіналі український дзюдоїст поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор у Токіо Лукі Мхеідзе з Франції.

Турнір серії Grand Slam з дзюдо. Чоловіки до 60 кг

1. Лука Мхеідзе (Франція)

2. Дільшот Халматов (Україна)

3. Йорре Ферштратен (Бельгія)

3. Нурканат Серікбаєв (Казахстан)

Зазначимо, що срібна медаль в Анталії стала другою у кар'єрі для Дільшота Халматова на турнірах серії Grand Slam. Попередню нагороду українець здобув у 2022 році в Баку.