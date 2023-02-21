"Помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу": британець став на сторону українця

Британський боксер у важкій вазі вважає, що доля поєдинка між Усиком та Ф'юрі ще далеко не вирішена. Боксер опирається на останній бій українця.

Британський боксер Джозеф Джойс впевнений, що Тайсону Ф'юрі поєдинок з Олександром Усиком не віддаватиме солодким присмаком. Супертяж впевнений, що більшість намарно недооцінює українського боксера.

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Став на захист Усика

Бій за усі титули суперважкої ваги може відбутися у квітні або травні. Джо Джойс, який в очікуванні свого шансу, аби увійти в боротьбу за світові нагороди, вирішив поділитись своїми думками та очікуваннями щодо майбутнього поєдинка між Ф'юрі та Усиком. Британцю не подобається ставлення публіки до українського боксера напередодні легендарної зустрічі.

Усик у другому поєдинку з Джошуа показав себе. Відразу почав проводити удари, майже весь бій контролював ситуацію, чудово рухався. Ф'юрі, звичайно, вищий і в нього більший розмах рук, але легко йому не буде. У Усика божевільний рекорд, у тому числі досвід 350 аматорських боїв, а після цього відмінні виступи в крузервейті та супертяжах. Він реально потужний боксер, і помиляються ті, хто думає, що Ф'юрі витре Усиком підлогу,

– вважає Джойс.

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